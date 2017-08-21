Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.08.2017 11:05

В регионе в самом разгаре уборочная кампания. Какие прогнозы делает минсельхоз?

Светлана Деменева.

В регионе идет уборочная кампания. Долгая зима сдвинула по срокам заготовку кормов. В Ловозере создают силосные хранилища. Стадо коров в совхозе - насчитывает 183 головы. И от качества кормов зависит качество молока. В региональном минсельхозе контролируют - как заготавливают травы. Мониторят темпы уборки еженедельно. Затянулась посевная - с опозданием идет все.
Главный агроном министерства рыбного и сельского хозяйства мурманской области Таисия Чистова: "Сейчас мы убрали от плана около 30 процентов. И уровень прошлого года вот на эту дату мы еще не достигли. Отдельные хозяйства смогли, конечно, но в целом по области отстаем".
Качество зимнего корма зависит от того, как быстро будут заложены силосные хранилища. В совхозе "Тундра" их порка три. Нехватка кормов может сказаться на расходах хозяйств не только Мурманской области. Во всех северных регионах. Сейчас задача - сохранить все на прежнем уровне. Ситуация будет понятна, когда закончится уборочная кампания.
Заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, начальник управления агропромышленного комплекса Марина Гончарова: "Мы стараемся успеть - но кормов будет меньше. И, тем более, если раньше мы могли рассчитывать на ближние регионы, то сейчас, в ходе наших совещаний, регионы сами к на обращаются - мол, вы на нас не рассчитывайте. Заключаем договоры на поставку кормов с поставщиками, которых ранее не было у нас".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.36
Евро = 69.72
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.