В регионе в самом разгаре уборочная кампания. Какие прогнозы делает минсельхоз?

Светлана Деменева.

В регионе идет уборочная кампания. Долгая зима сдвинула по срокам заготовку кормов. В Ловозере создают силосные хранилища. Стадо коров в совхозе - насчитывает 183 головы. И от качества кормов зависит качество молока. В региональном минсельхозе контролируют - как заготавливают травы. Мониторят темпы уборки еженедельно. Затянулась посевная - с опозданием идет все.

Главный агроном министерства рыбного и сельского хозяйства мурманской области Таисия Чистова: "Сейчас мы убрали от плана около 30 процентов. И уровень прошлого года вот на эту дату мы еще не достигли. Отдельные хозяйства смогли, конечно, но в целом по области отстаем".

Качество зимнего корма зависит от того, как быстро будут заложены силосные хранилища. В совхозе "Тундра" их порка три. Нехватка кормов может сказаться на расходах хозяйств не только Мурманской области. Во всех северных регионах. Сейчас задача - сохранить все на прежнем уровне. Ситуация будет понятна, когда закончится уборочная кампания.

Заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, начальник управления агропромышленного комплекса Марина Гончарова: "Мы стараемся успеть - но кормов будет меньше. И, тем более, если раньше мы могли рассчитывать на ближние регионы, то сейчас, в ходе наших совещаний, регионы сами к на обращаются - мол, вы на нас не рассчитывайте. Заключаем договоры на поставку кормов с поставщиками, которых ранее не было у нас".





