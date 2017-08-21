Садово-огородный сезон в Мурманской области продолжается! Что можно изобрести в самых экстремальных условиях - в рассказе заполярной дачницы Натальи Чуниной

Яков Осетров.

В Мурманской области продолжается садово-огородный сезон. На пути к урожаю у дачников возникает немало проблем, но если есть трудолюбие и смекалка - все они разрешимы. Это на своём опыте доказывает Наталья Чунина, чей участок находится у реки Выпча - в Терском районе.

Одна из главных проблем дачницы Натальи Чуниной - вредители, которые так и норовят сожрать весь урожай. Поэтому методы войны с ними - приходится всё время совершенствовать. Испробована молочная сыворотка, настой луковой шелухи. Новым оружием стала полынь.

Наталья Чунина: "Можно её класть на картошку - тогда не придут мыши, они это не любят. Потом - я кладу в бельё, например. Сушёную - очень приятный запах. Потом её заваривают от всякой нечисти на огороде - тля, букашки-таракашки"

Влияет на урожай и чересчур позднее лето. Смородина пока мелкая, как бисер, и кислая, как лимон. Зелень -гораздо лучше. Упругие перья лука готовы украсить окрошку и стать начинкой для пирожков. Луковицы соберут к осени. Тогда же поспеет картошка. В этом году она посажена по новому методу - с большим расстоянием между рядками. А для души растут тюльпаны, калина и даже яблони. Плоды, правда размером с ягоды. В ладонь может вместиться 30 яблок общим весом 100 граммов. Повидло, конечно, не сделать, зато дерево очень красиво цветёт.

Наталья Чунина: "Они две яблоньки - здесь один вкус, там другой вкус. Эти покислее. Те послаще".

Дождей в этом году хватает,но если вдруг сушь - во дворе пробурена скважина.

Воду качают с глубины 5 метров. С таким агрегатом - не надо и фитнеса! Особенно бережного полива требуют малоизвестные растения, которые посажены впервые. Каждый садовод - настоящий экспериментатор!

Наталья Чунина: "Вот мне, посмотрите, подарили какой кустик - это малина с клубникой. Да, скрещена малина с клубникой. Я его посадила - эксперимент будет. Не знаю, что из него вырастет".

Чтобы такие экзоты прижились, требуется внимание и трудолюбие. И того, и другого Наталье Чуниной хватает. Она уверена - урожай можно получить даже в самый экстремальный сезон.





