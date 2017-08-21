400 километров по бездорожью. В Мурманской области вновь пройдет легендарная гонка "Арктик Трофи"

Любовь Дубова.

В Заполярье вновь пройдет легендарная гонка по бездорожью "Арктик Трофи". Уже в 24-й раз. Старт назначен на 3 сентября из Кандалакши. В данный момент заявились 15 экипажей. Среди участников не только россияне, но команды из Норвегии. Иностранные гости пытались пройти сложную трассу несколько лет назад, но вернулись на полпути. В этом году дистанция еще сложнее. Непростой путь по лесам и горам Кольского полуострова длинной 400 километров. От старта до финиша ровно одна неделя. Сейчас организаторы лично проверяют все спецучастки.

Директор клуба "Арктик Трофи" Владимир Ежов: "Организаторы выезжают на маршруты, проверяют - целы ли они. Это кажется, что все природа не меняется. Бывает - мост был, приезжаешь через год, моста нет. Речка глубокая - не перелететь не переплыть, поэтому организаторы проезжают весь маршрут, проверяют на месте ли камни, сопки, реки и придумывают новые трудности для участников".







