Инспектирование хода строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа прошло в жилом районе Росляково города Мурманска

Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова и председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева проконтролировали ход строительства Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково в Мурманске.



На строительной площадке работает тяжелая техника. Проведено устройство дренажной системы. Заканчивается отсыпка и ведется трамбовка грунта под укладку асфальта. Работы ведутся в соответствии с намеченным графиком.



Председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова подчеркнула, что строительство такого спортивного объекта решает важную задачу создания условий для занятий физической культурой и спортом жителей города.



Подрядчиком на объекте выступает общество с ограниченной ответственностью «Фортуна». Компания зарегистрирована в Мурманске и уже имеет опыт строительства социальных объектов в столице Заполярья. На объекте ведется ежедневный строительный контроль.



«Для Мурманской области это первый опыт сотрудничества в сфере физической культуры и спорта с yефтяной компанией «Роснефть», которая выделила 25,0 миллионов рублей на строительство современного спортивного сооружения. Одним из условий было размещение объекта именно в жилом районе Росляково. Администрация города Мурманска за счет муниципального бюджета проводит подготовительные работы и монтаж спортивного оборудования» – сказала Светлана Наумова.





/Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области/