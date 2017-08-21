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21.08.2017 09:17

За незаконное приобретение и хранение психотропных веществ в крупном размере к реальному лишению свободы осужден житель Мурманска

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр-на Е., 1986 г.р.
Приговором Первомайского районного суда г. Мурманска Е. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение психотропных веществ в крупном размере).
В судебном заседании установлено, что 23 мая 2017 года подсудимый  посредством смс - переписки договорился с неустановленным  лицом  о приобретении у последнего психотропных веществ. Впоследствии мужчина в целях личного употребления извлек из необорудованного тайника сверток, завернутый в черный носок, с находящимся в нем веществом массой 197, 1 гр, содержащим в своем составе психотропное вещество – амфетамин, т.е. в крупном размере, и поместил его в правый наружный карман надетой на нем куртки, где хранил его до задержания сотрудниками УФСБ по МО.
В судебном заседании подсудимый вину признал полностью.
При изучении личности подсудимого установлено, что Е. ранее судим, в том числе и за совершение преступления, связанного  с незаконным оборотом наркотических средств, привлекался к административной ответственности, является наркозависимым лицом.
Суд, учтя все обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть,  личность подсудимого, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого  режима.
Приговор не вступил в законную силу.

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