В Апатитах по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения возбуждено уголовное дело

Ночью возле дома по ул. Фестивальная сотрудниками дорожно-патрульной службы за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «ВАЗ» под управлением 30-летнего жителя поселка Коашва. Полицейскими у гражданина были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения, которое подтвердила проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 0,80 мг/л.



В ходе проверки полицейские установили, что мужчина в 2015 году был лишен права вождения автомобиля в соотвествии с ч.1 ст.12.26 КРФоАП «Не выполнение водителем транспортного средства требований о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».



По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Ключи и документы на транспортное средство изъяты, автомобиль эвакуирован на штрафную стоянку.



/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/