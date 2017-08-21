Плановые отключения в Мурманске на 21 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 августа.



С 08.00 15.08.2017 до 24.00 21.08.2017 опрессовка теплосети от Центральной котельной. ( ПАО «МТЭЦ») - 332 дома



С 08.00 21.08.2017 до 24.00 25.08.2017 опрессовка тепловых сетей от насосной пр.Кольский,25а (АО «МЭС») – 47 домов



С 08.00 21.08.2017 до 24.00 25.08.2017 опрессовка тепловых сетей от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома



С 09.00 22.08.2017 до 24.00 24.08.2017 опрессовка тепловых сетей от котельной «П. Роста» - 114 домов





ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



09.00 – 24.00 ул. Загородная, 18, 28



ул. Папанина, 47



ул. Туристов, 34а, 43а, 45, 47, 49, 51



ул. Челюскинцев, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39





О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/