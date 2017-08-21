Региональный минздрав готовит программу по устранению дефицита кадров

Анастасия Ярославская.

Есть предложение - ввести новый статус "Арктический доктор", он дал бы право на дополнительную поддержку. Потенциальное решение кадрового голода, которое привлекло бы на Север больше врачей. Между тем, непонятно, как на практике себя покажет новый порядок выпуска молодых специалистов. После окончания вуза и прохождения процедуры первичной аккредитации, у них 2 пути - заключить договор с поликлиникой или - дальше в ординатуру. В теории, такой подход укрепит первичное звено. Но до сих пор в региональном минздраве нет четкой информации, сколько конкретно медиков придет работать участковыми. Ясность будет в сентябре.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Больше то, я считаю, проблема со специалистами, чем с участковой сетью. Сейчас такой переходный период, надо будет поторпеть. Будем ждать подготовленных специалистов. Просто сейчас молодых не переучить, как было раньше, за полгода, только через ординаруру".





