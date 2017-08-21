Уборочная кампания Заполярья. В Ловозере создают силосные хранилища

Светлана Деменева.

В регионе идет уборочная кампания. Долгая зима сдвинула по срокам заготовку кормов. В Ловозере создают силосные хранилища. Стадо коров в совхозе - насчитывает 183 головы. И от качества кормов зависит качество молока. В региональном минсельхозе контролируют - как заготавливают травы. Затянулась посевная - с опозданием идет всё. В совхозе "Тундра" пока три силосных хранилища. Нехватка кормов может сказаться на расходах хозяйств не только Мурманской области. Во всех северных регионах.

Начальник отдела развития АПК и продовольственного рынка министерства рыбного и сельского хозяйства мурманской области Марина Гончарова: "Мы стараемся успеть - но кормов будет меньше. И, тем более, если раньше мы могли рассчитывать на ближние регионы, то сейчас, в ходе наших совещаний, регионы сами к на обращаются - мол, вы на нас не рассчитывайте. Заключаем договоры на поставку кормов".







