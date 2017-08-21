В Мурманской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России

Алексей Котович.

Традиционно в муниципалитетах организованы информационные часы, творческие вечера, выставки. Главная цель - подчеркнуть важность и значение государственных символов России. В Заполярной столице главное действие - в сквере на Ленинградской. Здесь для северян - праздничный концерт, фестиваль художественного творчества "Триколор моей страны!" и акция "Ленточка Триколор". Для любителей активного отдыха открыты спортивные площадки.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Цвета Российского флага - очень просты и понятны. Это белизна нашего снега, чистота и святость. Это синева безбрежного неба и бескрайних морей омывающих Россию. И красный цвет - это цвет крови защитников нашего Отечества во все времена. С этим счастливым флагом Россия вернула себе статус мировой великой державы. Под этим флагом выросло новое поколение настоящих патриотов нашей Родины. Любящих свою страну. с этим флагом Россия идет вперед".







