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21.08.2017 08:52

В областном центре прошли противопожарные учения

Андрей Зайцев.

Тревожный сигнал зафиксирован ровно в три часа, все службы прибыли на место своевременно, но к тому моменту молодую женщину уже пришлось срочно спасать. Такова легенда противопожарных учений, прошедших в Мурманске в здании суда Ленинского административного округа. Очаг возгорания, повлекший задымление находился на первом этаже. Подобные тренировки проводятся ежемесячно. Каждая из них призвана отточить, как действия подразделений, так и общую слаженность.
Начальник специализированного отдела по ОУПДС г. Мурманска УФССП России по Мурманской области Юрий Жинко: "Команды старший подаёт председателю суда, председатель даёт команду и начинается эвакуация".
Заведующая центральной подстанцией Мурманской областной станции скорой медицинской помощи Ирина Колосова: "Чёткое взаимодействие позволит избежать ненужных жертв. Это самое главное".
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