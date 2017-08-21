Состоялось заседание Проектного комитета по проекту "Мастер-план развития с.п. Териберка Кольского района"

Анастасия Ярославская.

"Мастер-план развития Териберки". Прошел очередной этап - паспорт проекта согласован, состав команды, которая займется воплощением больших планов - утвержден. Задача - сделать посёлок максимально привлекательным для инвесторов. Все предпосылки для этого есть. Проектный подход сократит сроки принятия решений и повысит эффективность межведомственного взаимодействия. Особо подчеркнуто, что подготовка идет в соответствии с международной практикой и требованиями российского законодательства. Отдельной строкой - что бы не происходило, Териберка не должна потерять самобытность - это именно то, что в последние годы так влечет туда туристов.





