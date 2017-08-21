Расширенное заседание регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" было посвящено проектной деятельности

Андрей Зайцев.

Одна из центральных тем - городская среда. Есть средства и возможности для того, чтобы привести свои дворы и улицы в надлежащий вид. Но по-прежнему население плохо информировано о такой программе. Необходим контроль. Деньги выделены большие, надо, чтобы каждый рубль попал в цель. И здесь помощь активных северян незаменима.

Региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Городская среда" Тамара Прямикова: "В этом сложного ничего нет. Для этого надо связаться с администрацией, с исполкомом, чтобы знать, какие проекты, если мы говорим о 17 годе, взять информацию, где и какие работы будут проводиться по всем муниципалитетам области. В 29 муниципалитетах работа ведётся. Подключаться вместе с муниципалитетами, с кураторами, работа ведётся".





