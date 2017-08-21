В Мончегорске состоялась экологическая акция "ПонесЛось"

Артем Дашевский.

"ПонесЛось" или настройся на "Эковолну". В Мончегорске уже во второй раз состоялась экологическая акция. 36 команд на скорость убирали мусор в зеленой зоне в черте города. Приходили целыми семьями. Подключились все, "от мала до велика". Организаторы выдавали участникам необходимый инвентарь - мешки, перчатки, дождевики. Параллельно, пока экологи прочесывали лес в поисках мусора, проходил и кулинарный конкурс. Задача которого - приготовить оригинальное, а главное полезное блюдо из продуктов местного производства. Кулинарные изыскания потом с удовольствием, после финиша, оценили те, кто в этот день сделал свой город значительно чище.

Руководитель программы корпоративного волонтерства, г. Москва Елена Крючкова: "Основная суть акции - это формирование культуры экологичного образа жизни. В рамках "Экомарафона" мы на протяжении нескольких месяцев бесконечно говорим - насколько важно бережно относиться к окружающим и то, что каждый из нас может внести частичку вклада для того, чтобы в городе стало немного ярче".





