«Триколор моей страны»: северяне встречают День Государственного флага России

Сегодня в преддверии Дня Государственного флага России, который отмечается 22 августа, в Мурманске состоялся народный праздник «Триколор моей страны».



С наступающим государственным праздником северян поздравили губернатор Марина Ковтун, глава Мурманска Дмитрий Филиппов, глава регионального исполкома Общероссийского Народного Фронта в Мурманской области Максим Сахневич.



Простые и ясные цвета нашего флага понятны каждому россиянину. Это белизна снега, чистоты и святости. Это синева бескрайнего неба и морей, омывающих Россию. Это кровь многих поколений героев, сражавшихся за Отечество, отметила Марина Ковтун.



«Чествуя наш флаг, мы отдаём дань истории Отечества, полной великих свершений. В XXI столетии триколор окончательно утвердился как главный национальный символ России. Но что ещё важнее – стал по-настоящему народным флагом. Посмотрите – он повсюду: на одежде, на школьных ранцах, на лицах спортсменов и болельщиков. Это очень добрый знак. Значит, мы гордимся своей Родиной и счастливы принадлежать к великой общности – многонациональному народу России. Будем достойны нашего славного флага!» – сказала Марина Ковтун.



Для жителей и гостей города в сквере на улице Ленинградской был подготовлен праздничный концерт, организована работа творческих, патриотических и спортивных площадок, а также пункта набора по контракту «К защите Отечества готов».







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