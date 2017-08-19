Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
19.08.2017 16:30

«Триколор моей страны»: северяне встречают День Государственного флага России

Сегодня в преддверии Дня Государственного флага России, который отмечается 22 августа, в Мурманске состоялся народный праздник «Триколор моей страны».

С наступающим государственным праздником северян поздравили губернатор Марина Ковтун, глава Мурманска Дмитрий Филиппов, глава регионального исполкома Общероссийского Народного Фронта в Мурманской области Максим Сахневич.

Простые и ясные цвета нашего флага понятны каждому россиянину. Это белизна снега, чистоты и святости. Это синева бескрайнего неба и морей, омывающих Россию. Это кровь многих поколений героев, сражавшихся за Отечество, отметила Марина Ковтун.

«Чествуя наш флаг, мы отдаём дань истории Отечества, полной великих свершений. В XXI столетии триколор окончательно утвердился как главный национальный символ России. Но что ещё важнее – стал по-настоящему народным флагом. Посмотрите – он повсюду: на одежде, на школьных ранцах, на лицах спортсменов и болельщиков. Это очень добрый знак. Значит, мы гордимся своей Родиной и счастливы принадлежать к великой общности – многонациональному народу России. Будем достойны нашего славного флага!» – сказала Марина Ковтун.

Для жителей и гостей города в сквере на улице Ленинградской был подготовлен праздничный концерт, организована работа творческих, патриотических и спортивных площадок, а также пункта набора по контракту «К защите Отечества готов».



/ Управление по взаимодействию со СМИ /   
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.36
Евро = 69.72
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.