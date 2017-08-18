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18.08.2017 19:03

Заместитель губернатора Евгений Никора принял участие в торжественном вечере, посвященном 55-летию Ковдорского горно-обогатительного комбината

Сегодня заместитель Губернатора Евгений Никора принял участие в торжественном вечере, посвященном 55-летию Ковдорского горно-обогатительного комбината.

Евгений Никора поздравил коллектив предприятия и озвучил Памятный адрес губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

«Сегодня Ковдорский ГОК, занимая ведущие позиции в России по производству апатитового и бадделеитового концентрата, уверенно смотрит в будущее, реализует масштабную программу модернизации и вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие не только Ковдорского района, но и всего Кольского края. И в этом, несомненно, ваша заслуга», – говорится в Памятном адресе.
Также Евгений Никора вручил региональные награды работникам предприятия.

За достижение высоких производственных показателей и заслуги в развитии горнодобывающей отрасли региона Почётной грамотой Губернатора Мурманской области отмечены Сергей Батанин – слесарь по ремонту оборудования цеха технологического транспорта и Юрий Соколов – мастер горного рудника «Железный».

За достижение высоких производственных показателей и большой вклад в развитие горнодобывающей отрасли региона Благодарность Губернатора Мурманской области объявлена Сергею Баранникову – машинисту бульдозера рудника «Железный», Владимиру Брызгалову – машинисту крана обогатительного комплекса, Сергею Иванову – специалисту отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии, Константину Корнилову – водителю автомобиля цеха технологического транспорта и Михаилу Шеину – слесарю дежурному и по ремонту оборудования цеха централизованного ремонта и технического обслуживания механического оборудования.

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