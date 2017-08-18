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18.08.2017 19:10

ЧП в Мурманске. Подросток подорвался на запале от ручной гранаты

Анастасия Ярославская.

Прошлой ночью жители одного из подъездов на Хлобыстова-15 проснулись от резкого хлопка. Как выяснилось, сработал запал от ручной гранаты. Причем, взорвался он в руках шестнадцатилетнего подростка. Пострадавший госпитализирован. Травма серьезная. Врачи пытаются спасти парню кисть. А следователи выясняют обстоятельства ЧП. По предварительной информации, опасный предмет несовершеннолетний вместе с приятелем нашел в одном из заброшенных зданий. Итог - известен. Специалисты говорят, будь граната в оболочке, могло быть много хуже.
Cтарший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Мурманской области Ксения Кошелюк: "На данный момент проводится процессуальная проверка, следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и по результатам будет принято процессуальное решение".
У правоохранителей есть вопросы к родителям - что делал несовершеннолетний в чужом подъезде почти в 4 утра? Назначена и взрывотехническая экспертиза. Криминалисты сейчас пытаются выяснить происхождение устройства, количество и плотность взрывчатого вещества.
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