Увидеть работу всех служб изнутри. В главной воздушной гавани Заполярья - акция "Аэропорт. Черный вход"

Артем Дашевский.

Их работа не видна, но именно от них зависит качество обслуживания и безопасность пассажиров мурманского аэропорта. Впервые в истории в главной воздушной гавани решили показать изнутри - как работает огромное стратегическое предприятие.

Круглосуточно, 365 дней в году десятки служб и сотни человек трудятся в главной воздушной гавани Заполярья для обеспечения бесперебойного авиасообщения. Для пассажиров их работа не видна. Но на кануне Дня воздушного флота страны здесь организовали акцию "Аэропорт. Черный вход".

Здесь говорят - лицо аэропорта. Это про агентов службы регистрации. Именно они встречают тех, кто собрался в путешествие. Виолетта Самусь - работник со стажем. К службе подходит ответственно. Правила перевозок в целом едины, но у каждой компании свои нюансы. О них надо помнить. Объяснить пассажиру - что к чему. Правильно оформить багаж и помочь выбрать удобное место.

Агент по регистрации СОП "Аэропорт Мурманск" Виолетта Самусь: "Каждый день происходят ситуации нестандартные, где нужно постоянно искать какие-то решения".

В авиации прежде всего - безопасность. И мелочей здесь нет. Служба организации полётов, например, в том числе следит за птицами, чтобы не летали над территорией. Для этого здесь каждые пять минут стреляют из пропановой пушки. А служба аэродромного обеспечения с помощью новой немецкой техники сдувает с полосы всё лишнее. А зимой она спасет от ошибок прошлого года.

Сердце аэропорта - диспетчерская координационной службы. Именно отсюда специалисты организуют слаженную работу всех подразделений. Всё, что происходит на перроне - как на ладони у специалиста. Всё объединено в единую схему. И рассчитано по минутам. Начальник именно этой службы отвечает за работу спасательных расчетов, если не дай Бог возникнет ЧП.

Сменный начальник координационно-диспетчерской службы аэропорта Сергей Машкоркин: "Если ЧП происходит внезапно, например, во время посадки или взлета, то сразу объявляется тревога всем расчетам и они приступают к аварийно-спасательным работам".

Пассажиропоток растет год от года. И зданию, которое построили больше сорока лет назад, тяжело отвечать сегодняшним потребностями как авиакомпаний, так и пассажиров. Ставка в будущем - на новый терминал. Открытие - в среднесрочной перспективе.

Генеральный директор ОАО "Аэропорт Мурманск Андрей Осипов: "Самые смелые расчеты это 2019 год".

Аэропорт в среднем в сутки обслуживает тысячу пассажиров и десятки тонн грузов и багажа. Его жизнь вот уже 41 год не останавливается ни на минуту. И конечно, в преддверии праздника, главные поздравления от тех, для кого работают - от пассажиров: "Благополучия, удачи и мира".





