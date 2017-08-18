Большой праздник местных продуктов. Сельхозпредприятия Мурманской области готовятся к ежегодной ярмарке

Светлана Деменева.

Сельскому хозяйству в Мурманской области быть. Это еще раз должна показать большая выставка-ярмарка сельскохозяйственных предприятий региона. Она состоится 26 августа в Туломе. В ней примут участие и небольшие, и крупные хозяйства. Одно из самых уникальных - совхоз "Тундра".

В морозильной камере ждут отправки килограммы готовой продукции. Рынок сбыта - Мурманск, Москва и Санкт-Петербург. А вот рецепты географию смешали. Здесь и Ловозеро, и Скандинавия, и Якутия. Главное - никаких консервантов.

Мастер цеха совхоза "Тундра" Юрий Канев: "Вот оно разойдется - мы уже свежую делаем. Потому что люди приходят, спрашивают: "Свежая у вас колбаса есть?" Мы вчера делали. "Нет, нам надо свежую". Вчерашняя уже не считается свежой".

Свои точки продаж совхозу пришлось сократить. Теперь продукцию берут региональные сети. Трудно идет разговор с федеральными. Но в Минсельхозе полагают - выход есть. Хотя бы ярмарки-продажи проводить чаще.

В молочном цехе совхоза творог созревает в марле. Здесь называют это домашним способом. Через 2 часа - сразу в продажу.

Объем производства большим не назвать - а потому молоко и сливки трудно купить в обычных магазинах. Сырье поступает напрямую с фермы.

Коровы молчат и не боятся людей. Значит, уход за ними хороший и доброе отношение. Это самая продуктивная по надоям голштинская порода. И одна из самых жирномолочных. Молоко почти 4 процента. Один из самых важных показателей.

Консультант отдела развития АПК министерства рыбного и сельского хозяйства Анна Чапленко: "Оно, как правило, более удобное в переработке - с него получается больший выход молочных продуктов".

Вся молочная продукция "Тундры" и, конечно, вся продукция из оленины будут представлены 26 августа на ярмарке в Туломе. Последняя - предмет собой гордости предприятия.

Председатель совхоза "Тундра" Виктор Старцев: "В 2015 году - "Звезда качества России". Комиссия во главе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Владимировной Терешковой присудила предприятию "Тундра" высокое звание лауреата, чем мы очень гордимся".

"Тундра" несколько лет подряд получает субсидии из бюджета. Блестящие результаты говорят о нужности политики поддержки предприятий. Таких в регионе двадцать. Больших и не очень.

Заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, начальник управления агропромышленного комплекса Марина Гончарова: "Наличие своей продукции дает региону свободу и независимость. Есть свои продукты, можем мы накормить - соответственно, мы не будем зависеть от внешних факторов".

В последнее время востребованы новые виды поддержки. Например, субсидии на покупку техники. Регион поможет вернуть 60 процентов ее стоимости.







