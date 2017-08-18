Несмотря на капризы погоды, у дачников Мурманской области всё же поспел урожай. В этом году середина августа - время сбора клубники

Яков Осетров.

В Мурманской области - пик дачного сезона. Садоводы-любители начинают собирать урожай. Хотя из-за холодной и затяжной весны всё взошло позже, чем всегда, урожай есть, и в эти дни идёт сбор клубники.

Клубника - удивительное растение. Как с точки зрения ботаников, которые считают, что мякоть это плодоножка, а маленькие семена - не что иное как орешки. То есть, это сложный ореховый плод. Так и с точки зрения садоводов, ценящих клубнику за устойчивость к капризам северной погоды. Холода 2017 ей оказались нипочём. Сочные, ароматные ягоды так и просятся в рот!

Нина Конухина: "В этом году я эксперимент сделала - прочитала, что борной кислотой и марганцовкой надо полить перед началом цветения под каждый кустик - она будет крупней и слаще. И результат есть".

Крупней с каждым днём становятся и мохнатые зеленые бусинки крыжовника с причудливой сеточкой прожилок. Когда дойдут до стадии прозрачности - можно будет собирать. А вот вишня вряд ли успеет созреть.

Нина Конухина: "Большим деревом не бывает - это кустовая. Чуть вырастет, но не будет как на юге. - Но компот из вишенок можно сделать? - В прошлом году делала. И варенье, и компот".

Огурцы-помидоры в этом году, говорит Нина Ивановна, практически не растут, поэтому отрадой для души стали цветы. Гордость хозяйки - роскошные красавцы пионы.

Нина Конухина: "Так как я всё-таки южный человек, я родилась на Украине, и пионов у нас там очень много - мне они очень нравятся. А привожу я всё с Ленинградской области".

Колокольчики никто специально не сажал. Появились неизвестно откуда и прижились. Ростом с почти с хозяйку. Крупные листья впитывают влагу даже из воздуха, но в жаркие дни нужен полив. Благодаря бережному уходу медленно, но верно дозревают овощи. Дружно взошёл лук. Набирают вес кабачки, свекла, капуста - её соберут в последнюю очередь - с первыми заморозками.







