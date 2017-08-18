Инспекторы Государственной жилищной инспекции провели очередные внеплановые выездные проверки

Так, в Мурманске в многоквартирном доме по улице Пушкинской, 5 ООО УК «Евродом» выполнены работы по косметическому ремонту подъезда.



В Молочном по требованию инспекции управляющая организация МУП «ЖКХ г.п. Молочный» устранила причину залития тамбура подъезда с последующим выполнением косметического ремонта поврежденных в результате залития мест, а также установила отсутствующие двери тамбура.



По фактам выявленных нарушений по итогам прошлой недели жилищные инспекторы возбудили 16 дел. Подготовлены и направлены в суд четыре исковых заявления о понуждении ООО «ГУЖФ» выполнить предписания региональной Госжилинспекции в части содержания общего имущества домов в Мурманске и Печенге.



Также, согласно предоставленной в адрес инспекции информации АО «Мурманэнергосбыт», в платежных документах за август 2017 года будет произведена корректировка размера платы за коммунальную услугу по отоплению (возврат потребителю) по следующим адресам: г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 9/2; г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 12.



/ Государственная жилищная инспекция Мурманской области /