Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.08.2017 16:57

Изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Варзуге

Председатель Комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступил на заседании Совета депутатов с.п. Варзуга Терского района с вопросом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона с июля 2017 года.

Согласно пункту 43 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года №400, по решению представительного органа муниципального образования предельные индексы могут превышать индекс по субъекту РФ более чем на величину отклонения по субъекту РФ. В совокупный платеж граждан за коммунальные услуги входит плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроэнергию, газ (без учета взносов за капитальный ремонт и платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

В декабре 2016 года на заседании Совета депутатов муниципального образования с.п. Варзуга Терского района был рассмотрен вопрос об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании на 2017 год с 1 июля в размере 8,5 %, что затронуло только с. Кашкаранцы. Это обусловлено тем, что здесь исторически сложились заниженные тарифы на тепловую энергию по объектам теплоснабжения, которые ранее находились в собственности Министерства обороны РФ и фактически тарифы искусственно сдерживались командирами воинских частей. С учетом параметров, определенных в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, региональный комитет по тарифному регулированию произвел расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей услуг ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (ранее – АО «ГУ ЖКХ») в с. Кашкаранцы. С 01.07.2017 по 30.06.2018 он составляет 1014,69 руб./Гкал.

За исключением с. Кашкаранцы по итогам тарифной кампании 2016 года совокупная плата граждан за коммунальные услуги на 2017 год с 1 июля в с.п. Варзуга Терского района увеличена на 1%.

Розничные цены на сжиженный газ в текущем году не изменятся и останутся на уровне 2015 года.
 
Тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области второй год подряд устанавливаются Комитетом на минимальном предельном уровне, утвержденном ФАС России, и с июля увеличены только на 1%.


/ Комитет по тарифному регулированию Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.25
Евро = 69.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.