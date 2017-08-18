Эксперт Общероссийского народного фронта Светлана Калинина с рабочим визитом прибыла оценить качество повседневной жизни в Мурманской области

Светлана Деменева.

Проект с таким названием принят в 2013. Его цель - организация общественных и экспертных обсуждений наиболее острых социально значимых вопросов в сфере ЖКХ. Светлана Калинина прошлась по дворам нескольких домов на улице Защитников Заполярья и на проспекте Советском в Коле. Они ремонтируются в рамках партийного проекта "Единой России" - "Комфортная городская среда". Здесь полностью заменят асфальт, установят новый бордюрный камень и разобьют клумбы. Все эти работы начались по инициативе жителей и управляющей компании. Эксперт высказала и критику, но, в целом, Кола произвела на нее хорошее впечатление.

Эксперт рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" Светлана Калинина: "Везде контейнерные мусорные площадки убраны, есть скошенная трава, видно, что убраны, подметены улочки. Очень приятно пройти по дорожкам. Доброжелательный народ - потому что видит свое отношение к людям, к власти. Поэтому пока впечатления очень хорошие и о северянах, и вообще о Севере. Красивые места - очень хочется, чтобы они развивались, а не угасали".

Светлана Калинина в Мурманской области будет работать 2 дня. В планах посетить Мурмаши, Териберку и Мурманск. Посетит места, где идут работы по проекту "Комфортная городская среда". Напомним, на благоустройство дворов и общественных территорий Мурманской области выделено 217 миллионов. Есть вопросы, связанные с ценообразованием тарифов в регионе, работой фонда капремонта, деятельностью и подготовкой к зиме некоторых управляющих компаний - особенно в военных гарнизонах.

Руководитель исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Военные городки должны функционировать так же, как и любой муниципалитет, и это не дело, когда приходится вмешиваться в Лице ОНФ, либо туда выезжает губернатор. Т. е. это уже край и это не правильно. Но и Светлана Викторовна говорила, и согласилась с нашим мнением, что наши поселки небольшие, их жители - это тоже наши северяне, и они тоже должны участвовать в программе "Комфортная городская среда".











