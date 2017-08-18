В списке состязаний фестиваля спорта "Гольфстрим" появился новый экстремальный пункт

Любовь Дубова.

Подготовка к масштабному мероприятию вступила в фазу переговоров с основными участниками. Сейчас проводятся выездные совещания. В этом году соревнования пройдут по 14 дисциплинам. Все они зрелищные. 9 сентября под Кольским мостом в 13:30 впервые будет дан старт автогонкам. Разрешения от всех служб, обеспечивающих безопасность, получены. Дело за подготовкой трассы. Оговариваются места для зрителей. В черте города Мурманска соревнования будут проводиться первый раз.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Спортивные автомобили, предельные скорости, резкие, крутые повороты, главный результат оценивается в минутах и секундах, поэтому, я думаю, все, кто любят автоспорт, экстрим и скорость, получат настоящий драйв".

Кроме автогонщиков на "Гольфстриме" будут и другие участники на колесах. Заявки уже подали велосипедисты и конькобежцы, которые проедут по мосту на роликах. Организаторы будут рады людям на самокатах, детям на беговелах. Свою дистанцию пройдут северяне с ограниченными возможностями. Откроют самый массовый забег по трассе длинной 1611 метров, традиционно, байкеры.

Председатель совета мотоклуба Михаил Крапля: "Ребят собирается все больше и больше с каждым годом. По прошлому году - около ста мотоциклов было. Надеемся, что в этом году погода - самое главное для нас - если нам позволит, то нас будет еще больше. С удовольствием прокатимся, откроем этот замечательный пробег по Кольскому мосту".







