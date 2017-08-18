Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.08.2017 16:20

Мониторинговая группа проекта "Городская среда" проверила ход работ по благоустройству в Мончегорске

Алексей Котович.

Мониторинговая группа в рамках партийного проекта "Единой России" - "Городская среда" - проверила ход работ по благоустройству в Мончегорске. Контролеры посетили общественную территорию - пешеходную зону по проспекту Ленина, где в рамках партийного проекта идет ремонт тротуаров, лестниц, устройство пандусов для маломобильных граждан. А во дворе домов по улице Строительной и улицы Царевского устанавливаются скамейки, урны, малые архитектурные формы, ограждения, оборудуются детские и спортивные площадки, автопарковки.
Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "Дворовые территории - чего душой кривить - со времен постройки жилых домов муниципалитет никогда не заходил в дворовые территории. Может быть, скамейки где-то сами жильцы ставили у каждого подъезда - средств не хватало, и вот такое решение правильно принято и партией, и президентом".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.25
Евро = 69.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.