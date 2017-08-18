Мониторинговая группа проекта "Городская среда" проверила ход работ по благоустройству в Мончегорске

Алексей Котович.

Мониторинговая группа в рамках партийного проекта "Единой России" - "Городская среда" - проверила ход работ по благоустройству в Мончегорске. Контролеры посетили общественную территорию - пешеходную зону по проспекту Ленина, где в рамках партийного проекта идет ремонт тротуаров, лестниц, устройство пандусов для маломобильных граждан. А во дворе домов по улице Строительной и улицы Царевского устанавливаются скамейки, урны, малые архитектурные формы, ограждения, оборудуются детские и спортивные площадки, автопарковки.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "Дворовые территории - чего душой кривить - со времен постройки жилых домов муниципалитет никогда не заходил в дворовые территории. Может быть, скамейки где-то сами жильцы ставили у каждого подъезда - средств не хватало, и вот такое решение правильно принято и партией, и президентом".









