Рыболовецкий траулер "Хугинн" буксируют в порт Мурманска

Анастасия Ярославская.

Напомним, во время промысла в Западно-Центральном районе Баренцева моря, он потерял ход из-за намотки трала. Просил помощи. До ближайшего берега - Териберского мыса - 106 миль. Спасательный буксир выдвинулся немедленно. И как нам сообщили в "Северном экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ", операция проходит в штатном режиме, благо погода благоприятная. Все члены экипажа - 18 человек - живы-здоровы. Ожидается, что уже в 22 часа "Хугинн" войдет в Кольский залив, где на рейде его передадут уже портовому буксиру.







