Ветеринарные специалисты Мурманской области ведут постоянный мониторинг безопасности продукции животного происхождения

Органы и учреждения системы государственной ветеринарной службы Мурманской области реализуют ветеринарный лабораторный мониторинг безопасности продукции животного происхождения. Для оперативного принятия мер при выявлении некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения Комитет по ветеринарии Мурманской области работает в электронной системе Российской Федерации «Сирано» – с ее помощью ведомство получает сведения о выявлении поднадзорной продукции, находящейся в обороте, но не отвечающей необходимым требованиям. При этом продукция может быть выработана как на территории Мурманской области, так и ввезена из других субъектов Российской Федерации.



За прошедший период 2017 года в системе размещены сведения о 99 таких случаях. Нарушения установлены в рыбных, мясных и молочных продуктах, выработанных как в Мурманской области, так и в других субъектах страны. Методами лабораторного контроля подтверждалось превышение содержания токсичных элементов и соединений, наличие микроорганизмов, увеличение массовой доли белка.



По всем фактам приняты меры реагирования. В отношении продукции 24 предприятий рыбохозяйственного комплекса установлен режим усиленного лабораторного контроля, в период которого предусмотренные мероприятия осуществляются совместно с территориальным управлением Россельхознадзора. На основании срочных отчетов лабораторий региональной государственной ветеринарной службой приняты меры по недопущению выпуска продукции, представляющей опасность для здоровья людей, и пресечению реализации таких товаров.



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