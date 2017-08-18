Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.08.2017 17:25

Ветеринарные специалисты Мурманской области ведут постоянный мониторинг безопасности продукции животного происхождения

Органы и учреждения системы государственной ветеринарной службы Мурманской области реализуют ветеринарный лабораторный мониторинг безопасности продукции животного происхождения. Для оперативного принятия мер при выявлении некачественной и опасной пищевой продукции животного происхождения Комитет по ветеринарии Мурманской области работает в электронной системе Российской Федерации «Сирано» – с ее помощью ведомство получает сведения о выявлении поднадзорной продукции, находящейся в обороте, но не отвечающей необходимым требованиям. При этом продукция может быть выработана как на территории Мурманской области, так и ввезена из других субъектов Российской Федерации.

За прошедший период 2017 года в системе размещены сведения о 99 таких случаях. Нарушения установлены в рыбных, мясных и молочных продуктах, выработанных как в Мурманской области, так и в других субъектах страны. Методами лабораторного контроля подтверждалось превышение содержания токсичных элементов и соединений, наличие микроорганизмов, увеличение массовой доли белка.

По всем фактам приняты меры реагирования. В отношении продукции 24 предприятий рыбохозяйственного комплекса установлен режим усиленного лабораторного контроля, в период которого предусмотренные мероприятия осуществляются совместно с территориальным управлением Россельхознадзора. На основании срочных отчетов лабораторий региональной государственной ветеринарной службой приняты меры по недопущению выпуска продукции, представляющей опасность для здоровья людей, и пресечению реализации таких товаров.

/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.25
Евро = 69.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.