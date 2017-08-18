Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.08.2017 17:10

В Мурманской области полицейские продолжают пресекать факты незаконной добычи водных биологических ресурсов

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники кандалакшского отдела полиции выявили факт браконьерства в Терском районе. Ими задержан ранее не судимый житель п. Умба 1966 года рождения.

Не имея разрешения на вылов водных биологических ресурсов, он установил ставную сеть в устье реки Оленица, почти полностью перегородив его. В результате незаконных действий мужчина добыл четыре экземпляра горбуши, причинив материальный ущерб водным биоресурсам Российской Федерации. Продолжить противоправную деятельность он не смог, так как был задержан полицейскими.

По факту дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, орудие промысла изъято.

Стоит отметить, что операция «Путина» началась с мая текущего года. За истекший  период  сотрудниками полиции возбуждено более 20 уголовных дел по фактам незаконного вылова рыбы, составлено свыше 40 административных протоколов. Сумма выявленного ущерба, причиненного государству, составила более 175 тысяч рублей.

Операция «Путина» на территории Мурманской области продлится до декабря текущего года.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.25
Евро = 69.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.