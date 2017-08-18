В Мурманске объявлен прием предложений о включении в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска объявляет о приеме с 21 августа 2017 года по 19 сентября 2017 года (включительно) предложений заинтересованных лиц о включении в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы.



Предложения оформляются в соответствии с Порядком



Предложения заинтересованных лиц о включении в Программу дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, принимаются комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.



Адрес приема предложений:



183038, город Мурманск, ул. Профсоюзов, дом 20, е-mail: krgh@citymurmansk.ru.



Время приема предложений:



- понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00;



- пятница и предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00.



/Администрация города Мурманска/