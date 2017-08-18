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18.08.2017 17:00

В Мурманске объявлен прием предложений о включении в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска объявляет о приеме с 21 августа 2017 года по 19 сентября 2017 года (включительно) предложений заинтересованных лиц о включении в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы.

Предложения оформляются в соответствии с Порядком

Предложения заинтересованных лиц о включении в Программу дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, принимаются комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Адрес приема предложений:

183038, город Мурманск, ул. Профсоюзов, дом 20, е-mail: krgh@citymurmansk.ru.

 Время приема предложений:

- понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00;

- пятница и предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00.

/Администрация города Мурманска/
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