Руководство областного центра ознакомилось с ходом работ по капитальному ремонту домов, являющихся объектами культурного наследия

Наталия Бурдина.

В Мурманске продолжается реставрация домов культурного наследия. Заявлены на этот год 28 зданий. Подрядчик, а это наша местная компания, уже приступил к ремонту "сталинки" на Ленина-78. Строителям предстоит полностью обновить фасад. Приводить его в порядок будут лишь до наступления холодов. Выполнять такие работы при минусовой температуре воздуха - нельзя. Это нарушит технологические условия. Поэтому заканчивать реставрацию придется в следующем году. И сегодня на адрес выехала комиссия. Руководство Мурманска и регионального Фонда капремонта обсудили текущие вопросы. К примеру, как решить проблему с вывесками на домах культурного наследия — они создают проблемы в работе подрядчиков.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "И сегодня даны поручения округу для того, чтобы они начали работать с управляющими компаниями, несмотря на то, что мы провели предварительное совещание с УК, что они должны подготовить фронт работ для Фонда капитального ремонта. Но город в этом смысле будет очень активно помогать, потому что фасады до производства работ должны быть очищены".

Также стороны обсудили продолжение программы на 18 и 19 годы. Например, актуальной остается проблема проведения общих собраний собственников квартир в "сталинках". Город обещает помочь в их организации. Но самая острая тема - это задолженность за капитальный ремонт. Много неплательщиков оказалось и на Ленина-78.

Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" Александр Емельянцев: "Сейчас будет усиливаться претензионная работа. Товарищи, лучше сами идите и оплачивайте капитальный ремонт, потому что судебные решения будут приниматься без участия сторон, в короткий промежуток времени и безакцептно сниматься с ваших вкладов в банках. Если таковых нет, то к вам придут в гости приставы. Поэтому, будьте любезны, братите внимание на свои платежи и погасите задолженность".



