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18.08.2017 15:45

В Кандалакше сотрудники Росгвардии задержали находившегося в розыске неплательщика алиментов

В отдел вневедомственной охраны Росгвардии по Кандалакшскому району из Службы судебных приставов поступила информация о розыске молодого человека 1991 года за неуплату алиментов на содержание детей.
В ходе проведения разыскных мероприятий наряд группы задержания Росгвардии в районе ул. Партизанская, обратил внимание на молодого человека, подходящего по приметам. Остановив его для проверки документов, сотрудники Росгвардии выяснили, что это именно разыскиваемый молодой человек.
После этого мужчина был доставлен в инициировавшую розыск Службу судебных приставов для принятия процессуального решения.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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