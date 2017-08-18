В Кандалакше сотрудники Росгвардии задержали находившегося в розыске неплательщика алиментов

В отдел вневедомственной охраны Росгвардии по Кандалакшскому району из Службы судебных приставов поступила информация о розыске молодого человека 1991 года за неуплату алиментов на содержание детей.

В ходе проведения разыскных мероприятий наряд группы задержания Росгвардии в районе ул. Партизанская, обратил внимание на молодого человека, подходящего по приметам. Остановив его для проверки документов, сотрудники Росгвардии выяснили, что это именно разыскиваемый молодой человек.

После этого мужчина был доставлен в инициировавшую розыск Службу судебных приставов для принятия процессуального решения.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/