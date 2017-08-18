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18.08.2017 14:00

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Реализация проекта Мурманского транспортного узла - одна из главных тем большого совещания в Калининграде под руководством президента.

По следам легендарной "Арктики". В юбилей исторического похода на  Северный полюс - атомоход "50 лет Победы" ставит новый рекорд.

Регион готовится к зиме! В районах работает межведомственная комиссия. Все ли муниципалитеты готовы?

Опорный региональный вуз получил первый федеральный транш - 75 миллионов. Как реализуется программа развития МАГУ?

Массовый заплыв через териберскую бухту. Древнее поморское село с каждым годом привлекает все больше туристов. А теперь и спортсменов.

Эти и другие темы в программе "События недели". Смотрите передачу в воскресенье в 10:20 на канале "Россия 1".
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