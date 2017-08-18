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18.08.2017 14:15

По-хозяйски подошли к работе по уходу за зелеными территориями в Кировске. Результат - тщательно подстриженные газоны

Артем Дашевский.

Аккуратно подстриженные газоны теперь радуют глаз жителей Кировска. Уход за зелеными территориями это обязанность управляющих компаний, прописанная в правилах благоустройства города. Правда удовольствие это не из дешевых, особенно если обращаться к специализированным компаниям. В одном из коммунальных предприятий города подошли к вопросу по-хозяйски. Закупили технику, средства индивидуальной защиты и обучили этому делу дворников. Они прекрасно знают придомовые территории и уверенно справляются с задачей.
Директор МУП "Кировская горэлектросеть" Максим Поздняков: "Может не так быстро и оперативно это происходит по всем дворам. Но тем не менее, как вы видите, это качественно. И в то же время, скажем так, не так затратно".
Газонокосильщик Виктор Теликов: "Осматриваем территорию - и вперед. То есть, сначала осмотр, а потом покос. Надо посмотреть, что там есть - палки, проволока, чтобы проволоку не намотало".
Обоюдная экономическая выгода от такого решения очевидна - предприятию не пришлось увеличивать штат работников. А тем, кто уже трудится в карман упадет лишняя копейка. Как только выполнят работы по облагораживанию газонов, косильщики вступят в бой с борщевиком. К сожалению - не равный. С этим сорным и ядовитым растением по всей России борются уже много лет. И как показывает практика, пока тщетно.
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