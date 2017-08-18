На территории экотехнопарка Мурманской области строители приступили к монтажу оборудования котельной

На строительной площадке экотехнопарка АО «Управление отходами» в Мурманской области начался монтаж котельной. Все оборудование российского производства. Включает в себя два котла мощностью 600 и 350 Квт, устройство с автоматической подачей топлива в котел, так называемые «циклоны» - системы улавливания загрязняющих веществ, другие вспомогательные устройства.

Основным видом топлива для этой установки служит древесина отсортированная из общей массы твердых коммунальных отходов (ТКО), поступающих на переработку в экотехнопарк. При этом, крупногабаритные древесные отходы предварительно будут измельчаться в специальных устройствах до состояния щепы и уже затем отправляться в котлы. В случае необходимости оборудование сможет работать и на жидком топливе. Котельная будет обеспечивать тепловой энергией административно-бытовой корпус, другие производственные здания и сооружения.

Экотехнопарк станет ядром современной системы обращения с (ТКО) которая будет охватывать всю Мурманскую область. Расчетная мощность экотехнопарка - 250 тысяч тонн ТКО в год. Реализация этого крупнейшего для региона инфраструктурного проекта началась в 2013 году после подписания концессионного соглашения между правительством Мурманской области и АО «Управление отходами». Общий объём инвестиций составляет не менее 1,25 млрд рублей.

Осенью этого года проект выйдет на «финишную прямую», начнётся кропотливый процесс наладки установленного оборудования. В декабре, в соответствии с графиком, экотехнопарк будет запущен в эксплуатацию.



/АО "Управление отходами"/





