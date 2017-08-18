Собственников затопленного и затонувшего имущества в Кольском заливе поможет установить рабочая группа

17 августа заместитель Губернатора Мурманской области Евгений Никора провел заседание рабочей группы по установлению собственников затопленного и затонувшего имущества (объектов) в Кольском заливе.

Данная рабочая группа сформирована в целях обеспечения комплексного подхода и определения конкретных мероприятий по установлению собственников затопленного и затонувшего имущества, признанию имущества бесхозяйным и очистке Кольского залива от таких объектов.

В состав рабочей группы вошли представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», службы (экологической безопасности) Штаба материально-технического обеспечения Северного Флота, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области», Управления Росприроднадзора по Мурманской области, отдела водных ресурсов по Мурманской области Двинско-Печорского БВУ, Мурманской транспортной прокуратуры, проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП «РосРАО», морского порта Мурманск.

Для реализации мероприятий по очистке Кольского залива МПР Мурманской области подготовлен проект плана действий («дорожной карты») по установлению собственников затопленного и затонувшего имущества в Кольском заливе, признанию затонувших объектов бесхозяйным и организации мероприятий по их подъему.

По итогам проведенного заседания членами рабочей группы принято решение о том, что следующим этапом работы станет установление собственников затопленного и затонувшего имущества (объектов) в Кольском заливе. Для этого МПР Мурманской области продолжит взаимодействие с Администрацией морских портов Западной Арктики, Отделом Реализации Высвобождаемого военного имущества Северного Флота, Мурманской транспортной прокуратурой, Управлением Росприроднадзора по Мурманской области.

В целях дальнейшего планирования мероприятий по очистке акватории Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества МПР Мурманской области изучит опыт Камчатского края по очистке Авачинской бухты. На Дальнем Востоке работу по установлению владельцев судов, сбору материалов для предъявления к ним требований по очистке бухты от брошенного имущества проводили совместно Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и Камчатская транспортная прокуратура.

Участники совещания отметили важность и необходимость дальнейшей работы по указанному направлению.



/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/



