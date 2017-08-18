Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.08.2017 15:00

Перед судом предстанет житель города Мурманска, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Мурманска, 1971 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного следствия установлено, что 01 июня 2017 года обвиняемый, находясь в квартире по месту жительства на ул. Радищева в городе Мурманске, в ходе возникшего конфликта со своим знакомым, 1979 года рождения, вооружившись кухонным ножом, со значительной силой нанес ему один удар в область шеи, от которых мужчина скончался.

На стадии следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под весом собранных доказательств злоумышленник вину в совершенном преступлении признал полностью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.


/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.25
Евро = 69.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.