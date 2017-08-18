Перед судом предстанет житель города Мурманска, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Мурманска, 1971 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).



В ходе предварительного следствия установлено, что 01 июня 2017 года обвиняемый, находясь в квартире по месту жительства на ул. Радищева в городе Мурманске, в ходе возникшего конфликта со своим знакомым, 1979 года рождения, вооружившись кухонным ножом, со значительной силой нанес ему один удар в область шеи, от которых мужчина скончался.



На стадии следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под весом собранных доказательств злоумышленник вину в совершенном преступлении признал полностью.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.





/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/