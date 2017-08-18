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18.08.2017 13:45

Специалисты рыбопромышленного комплекса приглашаются к участию в семинаре по вопросам государственного контроля в сфере производства и поставок рыбной продукции

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору проводит отраслевой семинар «Государственный надзор и контроль производства и поставок рыбной продукции – новые правила и требования». Семинар организован при поддержке и участии Рыбного союза, Союза рыбопромышленников Севера, Межрегиональной Ассоциации прибрежного рыболовства Северного бассейна.

Мероприятие состоится 29 августа в Мурманске (ул. Воровского, 5/23, конгресс-отель «Меридиан»). Начало в 9.00.

К участию приглашаются руководители и специалисты рыбопромышленного комплекса Северного бассейна. На семинаре будут обсуждаться новые правила и требования к производству и поставке рыбной продукции, а также переход на обязательную электронную ветеринарную сертификацию. Представители Россельхознадзора будут готовы ответить рыбакам, переработчикам, экспортерам и импортерам на все интересующие вопросы.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация участников осуществляется на сайте семинара.


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