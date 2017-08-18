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18.08.2017 11:25

Региональным управлением СКР проводится процессуальная проверка по факту получения травмы несовершеннолетним

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту взрыва запала гранаты в руках несовершеннолетнего, 2001 года рождения.

По предварительной информации следствия, 18 августа 2017 года в ночное время у подростка, находившегося в подъезде одного из домов по улице Хлобыстова в городе Мурманске, в руках взорвался унифицированный запал ручной гранаты, которую несовершеннолетний нашел накануне в одном из заброшенных зданий города. В результате происшествия потерпевший получил травму руки и был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.  По результатам проверки в пределах установленного законом процессуального срока будет принято соответствующее процессуальное решение.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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