До 10 сентября продолжается прием ходатайств о присуждении премий губернатора Мурманской области одарённым детям и учащейся молодёжи

Премии Губернатора Мурманской области ежегодно, начиная с 1993 года, вручаются школьникам и студентам региона за серьёзные успехи в учебной, научной, художественно-культурной, спортивной и общественно полезной деятельности. Высшей формой поощрения одарённых детей и учащейся молодёжи является премия губернатора Мурманской области «Олимп».



Кандидатами на присуждение премии могут быть учащиеся, студенты и аспиранты очной формы обучения государственных, негосударственных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области.



По результатам проведённого конкурсного отбора и на основании решения конкурсной комиссии ежегодно присуждаются 100 премий в размере 18,5 тысячи рублей каждая (в парных видах спорта – 9,25 тысячи рублей каждая) и 5 премий «Олимп» в размере 50 тысяч рублей каждая (в парных видах спорта – 25 тысяч рублей каждая).



Приём ходатайств о присуждении премий губернатора Мурманской области одарённым детям и учащейся молодёжи Мурманской области продолжается до 10 сентября.



Премии губернатора Мурманской области – это возможность поощрить талант и трудолюбие, оказать материальную поддержку одарённым детям и молодёжи, а также стимулировать дальнейшее развитие позитивной деятельности среди подрастающего поколения.



Организационное, информационное и документационное сопровождение по присуждению премий осуществляет Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Подробная информация представлена на молодежном портале Мурманской области «Чердак».







/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /



