За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими





За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.



17 августа 2017 года в 12 часов 30 минут в Мурманске на улице Карла Маркса водитель, управляя автобусом маршрута № 18, при резком торможении допустил падение пассажира. В результате происшествия 62-летняя женщина обслужена амбулаторно.



17 августа 2017 года около 23 часов 40 минут на 1368 км автодороги «Р-21 Кола», Кольского района водитель, управляя автомобилем «ИЖ-2126» не учел дорожно-метеорологические условия, допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате происшествия 17-летний пассажир обслужен амбулаторно.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1477 нарушений Правил дорожного движения.



24 нарушения допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.



Выявлено 2 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1147 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 45 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).



Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



УГИБДД УМВД России по Мурманской области



