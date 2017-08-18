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18.08.2017 13:15

В Мурманской области прокуратура пресекла нарушения миграционного законодательства

Прокуратурой города Кандалакша проведена проверка соблюдения миграционного законодательства с привлечением сотрудников ОВМ МО МВД России «Кандалакшский» и службы в с.Алакуртти ПУ ФСБ России по Республике Карелия в деятельности туристических баз, находящихся на территории Кандалакшского района. В ходе проверки выявлены нарушения порядка регистрации по месту пребывания иностранных граждан, лиц без гражданства, граждан РФ в деятельности туристической базы «Канда-викинг».

Установлено, что на территорию базы въехала группа туристов в составе 32 человека. На момент проверки члены данной группы нигде не зарегистрированы, руководство туристической базы в ОВМ МО МВД России «Кандалакшский» информацию о прибытии туристов не предоставила. Таким образом, при организации деятельности туристической базы «Канда-викинг» учет и регистрация прибывающих граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства не ведется, информация о прибытии граждан других субъектов РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, в ОВМ МО МВД России «Кандалакшский» не направляется.

Отсутствие учета прибывающих на турбазу и выезжающих нарушает государственную политику в сфере миграции, искажает информацию о перемещениях иностранных граждан, необходимой для прогнозирования последствий указанных перемещений, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере миграции, способствует незаконной миграции и иным противоправным проявлениям.

В связи с выявленным нарушением руководству туристической базы прокурором города внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По результатам проверки руководством туристической базы приняты меры для надлежащей регистрации и учета гостей.

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