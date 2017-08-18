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18.08.2017 13:00

Семинар - консультация по конкурсу грантов для общественных объединений пройдет в столице Заполярья

30 августа 2017 года в 11 часов по адресу г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.46 а, каб.111 Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит семинар - консультацию по вопросу участия в конкурсе на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области.

На семинаре - консультации будут рассмотрены правила и порядок подачи документов на конкурс грантов.

Напоминаем, что конкурс на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области проводится Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области ежегодно.

Целью конкурса является выявление и поддержка лучших общественно значимых проектов, повышение эффективности и финансовой устойчивости деятельности общественных объединений, способствующей развитию гражданского общества в Мурманской области, вовлечение институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной и антинаркотической политики Российской Федерации на территории Мурманской области.

Для участия в Конкурсе принимаются программы (проекты), срок реализации которых завершается до 30 августа года, следующего за годом выдачи гранта.

Принять участие в Конкурсе могут общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области не менее одного года со дня их государственной регистрации, кроме политических партий и движений, профессиональных союзов, религиозных объединений.

Перечень документов, необходимых для предоставления областных грантов общественным объединениям на конкурсной основе, требования к их оформлению, а также иные условия участия общественных объединений установлены в постановлении Правительства Мурманской области от 08.07.2011 № 341-ПП «О конкурсе на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области».

Прием заявок на конкурс на соискание областных грантов для общественных объединений Мурманской области будет открыт Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области с 1 по 30 сентября 2017 года в по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46а, с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных дней, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Дополнительную информацию о семинаре – консультации и конкурсе грантов можно получить у Николаевой Риммы Алексеевны по телефону: (8152) 486-932.

/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/
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