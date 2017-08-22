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22.08.2017 08:00

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с праздником – Днем Государственного флага Российской Федерации!

История российского триколора восходит в XVII век ко временам царствования Алексея Михайловича, а впервые узаконил бело-сине-красный флаг его сын Петр Великий. В современной истории трехцветное полотнище взметнулось над московским Кремлем более четверти века назад, ознаменовав возвращение к историческим корням.

Существует несколько версий значений символики национальных цветов. По одной из распространенных неофициальных трактовок, белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство, синий – цвет веры и верности, постоянства, красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

Бело-сине-красный триколор отмечал новые достижения России, осенял славные победы русского оружия, демонстрировал и продолжает демонстрировать всему миру величие нашей державы. Поэтому при виде флага России сердца российских граждан наполняются гордостью за свое Отечество, а национальный флаг по праву является одним из символов любви к Родине.

Дорогие друзья! Искренне желаем вам крепкого здоровья, трудовых свершений на благо Мурманской области и России, счастья и благополучия вашим семьям!

 

Губернатор Мурманской области                                                         Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы                                    Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор
по Мурманской области                                                                        Алексей Маяков

 
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