22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с праздником – Днем Государственного флага Российской Федерации!



История российского триколора восходит в XVII век ко временам царствования Алексея Михайловича, а впервые узаконил бело-сине-красный флаг его сын Петр Великий. В современной истории трехцветное полотнище взметнулось над московским Кремлем более четверти века назад, ознаменовав возвращение к историческим корням.



Существует несколько версий значений символики национальных цветов. По одной из распространенных неофициальных трактовок, белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство, синий – цвет веры и верности, постоянства, красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.



Бело-сине-красный триколор отмечал новые достижения России, осенял славные победы русского оружия, демонстрировал и продолжает демонстрировать всему миру величие нашей державы. Поэтому при виде флага России сердца российских граждан наполняются гордостью за свое Отечество, а национальный флаг по праву является одним из символов любви к Родине.



Дорогие друзья! Искренне желаем вам крепкого здоровья, трудовых свершений на благо Мурманской области и России, счастья и благополучия вашим семьям!







Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор

по Мурманской области Алексей Маяков



