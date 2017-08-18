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18.08.2017 15:30

В Заполярье сотрудники кадровых служб УФСИН повышали уровень своего профессионального мастерства

Специалисты кадровых служб со всех подразделений УФСИН России по Мурманской области прибыли в Управление, чтобы обсудить задачи, стоящие перед  службой на ближайшее время, а также поделиться опытом решения возникающих в ходе работы проблемных вопросов при проведении оргштатных мероприятий.
Программа сборов включала различные мероприятия как теоретического, так и практического плана.
До сотрудников довели обзор изменений в действующем законодательстве Российской Федерации по кадровому направлению. Обсуждались правила учёта личных дел, порядок изучения и отбора кандидатов на службу в УИС. Подробно был рассмотрен порядок прохождения претендентами на службу военно-врачебной комиссии.
Не осталась без внимания и декларационная кампания 2016 года, по результатам которой были обобщены и представлены для ознакомления и учёта в работе самые распространённые недочёты при заполнении справок о доходах.
Кроме обсуждения насущных вопросов сотрудников ожидало тестирование по нормативной базе, знание которой крайне необходимо для  квалифицированной работы специалиста кадровой службы УИС. Все участники сборов показали хороший уровень профессиональной подготовки.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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