Корабли и суда Северного флота прибыли в порт Дудинку

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск» прибыл в порт Дудинку на реке Енисей.

Четыре боевых корабля и килекторное судно в течение 38 часов прошли от выхода в Карское море вверх по течению Енисея. Впервые в истории Северного флота в плавании по Енисею принимал участие большой противолодочный корабль проекта 1155, имеющий глубокую осадку.

Проход по речному фарватеру североморцы осуществили, разделившись на два отряда. Первым к причалу порта Дудинка прибыли БПК «Североморск», большие десантные корабли «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский». На берегу военных моряков торжественно встретили представители районной и городской администрации и жители Дудинки.

В ходе состоявшегося митинга североморцев приветствовал председатель Таймырского Долгано-Ненецкого районного совета депутатов Владимир Шишов, который поздравил их с прибытием и пожелал успехов в предстоящих мероприятиях боевой подготовки. В ответном слове старший на арктическом походе – командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев поблагодарил за тёплый приём и отметил, что североморцы уже второй раз выполняют поставленные задачи на Таймыре. Первый подобный поход состоялся в 2015 году.

В ближайшее время военные моряки и военнослужащие арктической бригады приступят к тренировкам по высадке сил десанта на необорудованное побережье Енисея.

Шестой арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. За время перехода из Североморска отряд кораблей и судов преодолел около 1900 морских миль. В составе отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» суда обеспечения танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164.

Первый масштабный поход в восточную часть российской Арктики состоялся в 2012 году. Тогда морские пехотинцы Северного флота впервые в истории российского ВМФ осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный.

В 2013 году отряд кораблей во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» доставил на Новосибирские острова технику и имущество для восстановления авиационной комендатуры «Темп».

В 2014 году кульминацией арктического похода сил Северного флота стало проведение учения по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации на Новосибирских островах.

В 2015 году впервые было проведено межвидовое учение с участием подразделений арктической мотострелковой бригады Северного флота по защите важных промышленных объектов на полуострове Таймыр.

В прошлом году военнослужащие арктической бригады Северного флота впервые в истории произвели высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Земля Александры самого северного архипелага России - Земля Франца-Иосифа.



/Пресс-служба Северного флота/