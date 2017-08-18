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18.08.2017 12:15

В Мурманском областном художественном музее начала работу выставка «Графика В.П. Ершова»

В Мурманском областном художественном музее (ул. Коминтерна, д. 13) начала работу выставка «Графика В.П. Ершова».
В экспозиции мини-выставки, посвященной 80-летию художника-графика, представлены две работы из собрания Мурманского областного художественного музея.

Виктор Петрович Ершов (1937 – 2012) – график, член Союза художников России,
Закончил Горьковское художественное училище, художественно-графический факультет в Краснодарском университете и получил назначение на Север, где жил и работал с 1965 года.
Восемь лет в Мурманске остались самой яркой страницей в жизни художника: участие в выставках, в том числе и зарубежных, приём в члены союза художников, создание Детской художественной школы, первым руководителем и преподавателем которой он являлся  с 1966 по 1969 годы.

Выставка работает до 10 сентября 2017 года.
Вход свободный.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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