Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в областном центре

18 августа 2017 года в 00 час. 48 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, д. 36. В результате пожара моторный отсек выгорел полностью, частично обгорела внутренняя обшивка салона, нарушено лакокрасочное покрытие передней части автомобиля. Высокой температурой повреждено лобовое стекло. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (8 чел. личного состава, 2 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



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