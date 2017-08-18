Сотрудники Госавтоинспекции Заполярья провели «Неделю безопасности» для ребят пришкольных лагерей Мурманска

В рамках областной акции «Безопасные каникулы» в областном управлении ГИБДД прошла «Неделя безопасности». Ежедневно в течение недели в гости к автоинспекторам приходили ребята из пришкольных лагерей Мурманска. Всего в мероприятии приняли участие около ста юных мурманчан.



Ознакомительная экскурсия начиналась у входа в здание Госавтоинспекции, где гостей встречали мотоцикл и автомобиль ГАИ советского образца.



Знакомство школьников с буднями сотрудников Госавтоинспекции Мурманской области продолжалось в музее ГАИ-ГИБДД, где ребята узнавали историю Госавтоинспекции Заполярья, в том числе с помощью настоящих предметов и технических средств фиксации нарушений, которые использовались в разное время дорожной полицией.



Чтобы увидеть работу действующих сотрудников ГИБДД, для детей были организованы познавательные экскурсии по зданию Госавтоинспекции, в ходе которой они знакомились с деятельностью сотрудников дежурной части ГИБДД, центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, а так же пропаганды безопасности дорожного движения.



Так, в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений дети могли увидеть работу комплексов фотовидеофиксации и процесс обработки нарушений, выявленных с их помощью.



Знакомство с работой дорожной полиции было не основной целью «Недели безопасности». Каждый отряд вместе с инспектором ГИБДД подробно разбирал основные причины дорожно-транспортных происшествий, повторяя правила безопасного поведения вблизи проезжей части. Это особенно актуально в преддверии начала нового учебного года, когда школьники снова станут активными участниками дорожного движения. Также ребята смотрели мультфильмы по безопасности дорожного движения,



Самым впечатляющим для школьников во время посещения областного управления ГИБДД стала возможность примерить на себя головные уборы сотрудников дорожной полиции и посидеть в патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маячками.



По традиции, в завершение экскурсии в ГИБДД сотрудники дарили ребятам световозвращающие брелки с эмблемой Госавтоинспекции.



Стоит отметить, что «Неделя безопасности» завершила областную акцию «Безопасные каникулы», которая проходила в Мурманской области с 1 августа.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)



