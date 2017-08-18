Почетный диплом коллективу "Атомфлота" и памятные подарки вручили на торжественной церемонии чествования участников легендарного похода на Северный полюс

Татьяна Нестерова.

Здравствуй, Северный полюс! В Мурманске на базе "Атомфлота" состоялась торжественная церемония чествования ветеранов - участников легендарного похода на Северный полюс. 17 августа 77 года впервые атомоход "Арктика" достиг географической точки Северного полюса. Это событие в мире приравнивали к первому полету в космос. Настолько экспедиция, технические возможности атомных ледоколов были важны для стратегического освоения Арктики, достижения главной цели - круглогодичной навигации в высоких широтах. В день, когда уже в 129 раз ледокол "50 лет Победы" достиг верхушки планеты, первопроходцев, ветеранов-полярников от имени правительства и губернатора области поздравил Григорий Стратий, вручив почетный диплом коллективу "Атомфлота" и памятные подарки. Участники памятного рейса 1977 года стали и первыми зрителями нового документального фильма, посвященного этому событию.

Старший вахтенный электромеханик атомного ледокола "Арктика" (1977 год) Георгий Юрьевич Золоторевский: "Когда мы шли по заливу, все стоящие там суда, все предприятия, у которых были сирены, нам гудели. Вот эти два часа, которые мы шли по заливу это был сплошной гул. Вот тогда, действительно, мы почувствовали, что вся страна радуется победе наших моряков".

У предприятия "Атомфлот" и сегодня - большие цели, возможности и человеческий потенциал, что бы реализовать в Арктике крупнейшие современные проекты.

Первый заместитель генерального директора ФГУП "Атомфлот", главный инженер Мустафа Кашка: "Сейчас заключен контракт и проводится разработка технического проекта атомного ледокола "Лидер". Для которого не будет никаких ограничений в Арктике. Он сможет круглогодично там работать. Испытания показали, что он преодолевает лед в 4,5 метра во льду 2,1 метра, которые сейчас для ледоколов являются предельными. В которых они идут со скорость 2 узла. А этот ледокол будет идти 10 узлов. Планов, действительно, много. Движемся вперед".





