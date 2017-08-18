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18.08.2017 11:00

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин проверил ход работ по ремонту Оленегорской ЦРБ

Анастасия Ярославская.

Оленегорская ЦРБ скоро официально получит статус "Доброжелательной больницы". Капитальный ремонт начался в июне. Здесь практически заново отстраивают входную группу. Новые окна, новый лифт. А с октября, после сдачи объекта, и подходы будут принципиально новые. Посмотреть, как продвигаются работы приехал профильный министр. Акцент - не только на комфорт, но и на доступность. Электронную очередь Валерий Перетрухин опробовал одним из первых - она только-только смонтирована.
Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Действительно, меня очень порадовало - такой оптимизм, потому что администрация очень много сделала. Еще не доделано, конечно, но плюсом того, что мы даже задумали, они еще дальше пошли, поэтому в правильном направлении идут. Я думаю, как мы все это завершим, даже первый этап этих грандиозных работ - население сразу отметит".
В холле будет Wi-Fi. Полное IT сопровождение. И услуги, каких нет во многих учреждениях областного центра. СМС-оповещение, напоминание о записи к врачу, информативное расписание в онлайн режиме. В регистратуре - 2 окна, отдельно стойка администратора. А в хирургическом отделении - там тоже ремонт - система контроля использования служебного времени для персонала.
Блиц: "А как отмечаются? - Все очень просто, люди приходят, уже заранее отмечен приход, прислоняют палец, встают - и лицо - сразу фотография и отмечается, что человек пришел, уход то же самое, перерыв, с перерыва, сверхурочные. - А табеля заведены рабочего времени? - Мы работаем над этим".
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